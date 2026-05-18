ちょ、コレ110円でいいのッ？！（汗）【Can★Do】の「キャラグッズ」がめちゃキュート♡

「キャラクターグッズ」を手頃な価格でGETしたいなら【Can★Do（キャンドゥ）】がおすすめ。かわいくてクオリティの高い商品がたくさんそろっています。今回は、その中からおすすめを厳選してご紹介。ぜひお買い物の参考にしてみて。

まさかのセット販売！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「コレ110円でいいのッ？！」と驚いたのが、こちらの「おぱんちゅうさぎ 缶バッジ & カバー」です。直径約5.8cmの大きめ缶バッジと、おぱんちゅうさぎの顔の形をしたカバーがセットで\110（税込）。缶バッジにデザインされたおぱんちゅうさぎのなんとも言えない表情がかわいくて、持っているだけでニヤニヤしてしまいそう。これはGETする価値ありです。

推し活にもおすすめ！

レポーターHaruさんは、お気に入りのキャラクターのアイテムをカバーに入れてカスタム。缶バッジだけでなく、厚紙をカットしたものも入れられるそう。缶バッジ・切り抜き・シールなど、推しのアイテムを入れて持ち歩くのもおすすめです。ピンクのボールチェーン付きで、キーホルダーとしてつけられるのもうれしいポイント。おぱんちゅうさぎ好きはもちろん、推し活用にもチェックしてほしい1品です。

平成女児が大興奮しそう！

平成に大流行した「SWIMMER（スイマー）」のグッズがキャンドゥで販売中。こちらの「SWIMMER ダイカットメモ」は\110（税込）。カラフルな色づかいとちょっぴりレトロな雰囲気のキャラクターが当時のまま。レポーターHaruさんによると「手のひらサイズの小さなメモ」とのことで、幅広いシーンで使えそうです。ほかにもステッカーやクリアホルダーなどいろいろなグッズがあるので、お店でチェックしてみて。

これもキャンドゥで買えるの！？

レポーターHaruさんが「お洗濯が楽しくなりそー」と大興奮のこちらは「miffy ピンチ収納バッグ」\550（税込）。ポリエステル製のネットで、洗濯ばさみを入れておくのに最適。スナップボタン仕様のベルト付きで、竿・フック・タオルバーなどにひっかけて収納できます。ちょっとした小物入れにもおすすめ。ミッフィーファンはお見逃しなく。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A