グラビアアイドルの三橋くんが17日、自身のインスタグラムを更新。15日に発売した1st写真集「no lies」(トランスワールドジャパン)の発売記念イベントが大盛況だったことを伝えた。



【写真】目の前に迫るむっちむち 「はち切れた」にも説得力

発売決定を知らせた2月1日のインスタで「今の時代に珍しく、ありのままのを届けたいという願いで 『 加工を一切しない“無加工写真集” 』 に挑戦しています」と宣言し、話題になっていた写真集。17日には都内でイベントを開催したが、「あまりに好評で4時間押してしまって...」と明かし、「とてもお待たせして本当にすみませんでした。」とファンに謝罪した。



15日にはプールでキュートな表情を浮かべるショットをアップ。3月12日のX(旧ツイッター)で「ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました」と衝撃の告白をした巨大な双丘が際立つ姿とともに、「本日1st写真集『no lies』発売しました 一切加工しない無加工に初挑戦した私のすべてをつめた写真集です...！ ぜひ感想やレビューまってます」とファンに呼びかけている。



発売日に向けてのカウントダウン投稿でも魅了。写真集の販売前重版が決定したことを伝えた14日には「まさかの大好評でイベントも一時完売からの重版とてもうれしいです」と喜びを表し、さらに「重版を記念して何やら初版と変化があるみたい...」とうれしい予告も記した。



三橋くんは3月20日にはSNSで6年制の薬科大学卒業を報告。28日には「111回薬剤師国家試験『合格』しました」と、宣言通りに薬剤師×グラビアタレントの二刀流を実現させたことを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）