「2026年春ドラマ」で演技が光っていると思う女性俳優ランキング！ 2位「野呂佳代」、僅差の1位は？
現在放送中の春ドラマに出演している女性俳優について、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優だけが対象です。
それでは、「2026年春ドラマで演技が光っていると思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は野呂佳代さんです。野呂さんは、『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中で、スナックのママ・月岡あかりを演じています。
『銀河の一票』は、与党幹事長の娘で秘書だった主人公・星野茉莉が、偶然知り合ったあかりを東京都知事にしようと奮闘する“選挙エンターテインメント”作品。政治素人のあかりが、本当に都知事になれるのか注目が集めるドラマです。
野呂さんは、明るく前向きな性格ながら、過去に「全てを失った」経験を持つあかりを自然体の演技で熱演しています。
回答者からは、「ギャグ要員に見られがちだけど演技がうまくて魅力的」（40代女性／大阪府）、「どこにでもいそうな感じが逆にリアルで役柄にあっているから」（30代女性／滋賀県）、「野呂佳代にしか演じられない役柄だと思った」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は黒木華さんです。黒木さんは、『銀河の一票』で主演を担当しています。黒木さんが演じる主人公の星野茉莉は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、全てを失った与党幹事長の娘です。
これまで、大物政治家の娘として生きてきたことで、さまざまな苦悩や葛藤を抱えている女性として描かれています。
そんな茉莉は、目標を見つけると一直線に突っ走ってしまう性格の持ち主。演技力の高い黒木さんが茉莉を魅力的に演じ、ドラマの人気を支えています。
回答者からは、「細かな仕草や絶妙な台詞の間など、細部まで計算されたような、それでいて自然な演技にはいつも感心させられます」（40代男性／奈良県）、「細やかな感情表現と安定した演技力があり、どんなシーンでも説得力を持たせられる」（40代男性／北海道）、「派手さはないものの、細やかな感情表現で役に深みを出せる実力派」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優だけが対象です。
それでは、「2026年春ドラマで演技が光っていると思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：野呂佳代（『銀河の一票』）／42票
2位は野呂佳代さんです。野呂さんは、『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演中で、スナックのママ・月岡あかりを演じています。
『銀河の一票』は、与党幹事長の娘で秘書だった主人公・星野茉莉が、偶然知り合ったあかりを東京都知事にしようと奮闘する“選挙エンターテインメント”作品。政治素人のあかりが、本当に都知事になれるのか注目が集めるドラマです。
野呂さんは、明るく前向きな性格ながら、過去に「全てを失った」経験を持つあかりを自然体の演技で熱演しています。
回答者からは、「ギャグ要員に見られがちだけど演技がうまくて魅力的」（40代女性／大阪府）、「どこにでもいそうな感じが逆にリアルで役柄にあっているから」（30代女性／滋賀県）、「野呂佳代にしか演じられない役柄だと思った」（30代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：黒木華（『銀河の一票』）／45票
1位は黒木華さんです。黒木さんは、『銀河の一票』で主演を担当しています。黒木さんが演じる主人公の星野茉莉は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、全てを失った与党幹事長の娘です。
これまで、大物政治家の娘として生きてきたことで、さまざまな苦悩や葛藤を抱えている女性として描かれています。
そんな茉莉は、目標を見つけると一直線に突っ走ってしまう性格の持ち主。演技力の高い黒木さんが茉莉を魅力的に演じ、ドラマの人気を支えています。
回答者からは、「細かな仕草や絶妙な台詞の間など、細部まで計算されたような、それでいて自然な演技にはいつも感心させられます」（40代男性／奈良県）、「細やかな感情表現と安定した演技力があり、どんなシーンでも説得力を持たせられる」（40代男性／北海道）、「派手さはないものの、細やかな感情表現で役に深みを出せる実力派」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)