「全然雰囲気違う！」森七菜、モデル撮影オフショットに「私生活覗いてるみたい」「メッチャ美脚」反響
俳優の森七菜さんのスタッフが運用する公式Instagramは5月17日、投稿を更新。ファッション雑誌『メンズノンノ』（集英社）6月号のオフショットを公開しました。
【写真】森七菜、雑誌撮影のオフショット
コメントでは「3枚目のふわふわな七菜ちゃんがお気に入りです」「大人七菜だぁ 可愛いと綺麗」「私生活覗いてるみたい」「えー！！1枚目全然雰囲気違う！！大人！！」「1枚目、七菜ちゃんメッチャ美脚！」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】森七菜、雑誌撮影のオフショット
いろいろな表情を見せるオフショット同アカウントは「メンズノンノ6月号 『香りの記憶と物語』 オフショット」とつづり、4枚の写真を公開。1枚目は本棚を背景に森さんがシックなコーディネートで窓際に立つ姿、2枚目はキッチンの床に座り白いカップを手にする姿、3枚目はピンクのシャツ姿でベッドに横たわるやわらかな雰囲気のショット、4枚目はベランダで横顔を見せる大人っぽいカットとなっています。
美脚が際立つオフショットも1日にも「The fashion post オフショット」とつづり、別撮影での森さんのオフショットを2枚公開した同アカウント。1枚目はベージュのアウターにショート丈のボトムスを合わせた美脚が際立つコーディネートです。ファンからは「1枚目宇多田ヒカルさんみたい！」「本当にスタイルが綺麗！」「とってもキュート！」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)