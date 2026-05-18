上越市のホームセンターで全長1mを超える観賞用のヘビ1匹がいなくなり、警察が注意を呼びかけています。



警察によりますと、18日午後6時半ごろ、上越市下門前のホームセンターから「ヘビがいなくなった」旨の通報がありました。居場所が分からなくなっているのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』という種類のヘビ1匹です。体長は1～1m30cmほど、太さは15cmほどで茶褐色のまだら模様をしています。毒はありませんが、人が手を出すとかみつく恐れがあり夜行性だということです。



17日午後7時半ごろ、閉店した時にはヘビがいるのを確認していましたが、18日朝に出勤した従業員が飼育用のガラスケースの一部が割れているのを見つけ、ヘビがいなくなっていることに気づきました。



警察は、ヘビ見つけても近づいたり触ったりせず、上越警察署(025-521-0110)に通報するよう呼びかけています。