元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が17日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。“引き”が凄いという人物について語った。

番組のなかで「こないだ田中圭くんがYouTubeに出てくれまして」と切り出した鈴木氏。自身のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に、俳優の田中圭がゲスト出演した時のことを振り返った。

田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカーの世界大会で3位に入賞し、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得。今月5日には、オーストラリア・メルボルンで開催されたポーカー大会で7位に入り、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得した。

鈴木は「あの人ってやっぱ“引き”すげぇなって思って」と言い、「（今月のポーカー大会で）7位に入ったニュースが出た2日後に俺のYouTubeが配信されて、（昨年の）ポーカー大会に最初に出た時の話を全部しゃべってんのよ。だからその“引き”がやっぱさ」と、田中の“強運ぶり”に舌を巻いた。

これを聞いた社会学者の古市憲寿氏も「あの人ってどこでも生きていけるんですかね」と感心。鈴木氏は「僕は（田中）圭くんに会った時から、圭くんの人としての“クズ感”が好きってずっと言ってるんですよ」と、その魅力を力説していた。