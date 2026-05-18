2026バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ（東京大会）が18日、代々木体育館で行われ、新生女子日本代表がファンの前に初めて姿を見せた。

【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突

代々木体育館には午後5時の開場を待つファンが長蛇の列を作った。期待感が高まる中、主将の石川真佑（26、日本バレーボール協会）を先頭に代表選手たちが入場すると、大歓声が沸き起こった。秋本美空（19・ドレスナーSC／ドイツ）はファンへのプレゼントとして投げ込んだカラーボールが、まさかの大暴投となり客席まで届かず、照れ笑いを浮かべた。

紅白戦は真剣勝負となった。白組に入ったエースの佐藤淑乃（24・NECレッドロケッツ川崎）が強烈なスパイクをコートに叩き込めば、負けじと紅組の石川もきれいにクロスへのスパイクを決めてみせた。

ベンチも公式戦と同様に得点が決まると、応援パフォーマンスでチームを盛り上げた。両チームともに日本らしい“しぶとく拾うバレー”を展開し、長いラリーになると会場のボルテージは最高潮となった。

新戦力では廣田あい（22・NECレッドロケッツ川崎）がスパイクに加え、強烈なサーブでレギュラー獲得へアピールした。

試合後、石川は「紅白戦でたくさんの方が会場に足を運んでくれたことはすごく嬉しい」と喜びを口にしながらも「今日の試合で自分たちがまだまだ成長できるところがたくさんあったと思う」と気を引き締めた。

日本代表は21日に千葉で紅白戦を行ったあと、大分での合宿をはさみ、6月4日のネーションズリーグ初戦を迎える。7月に行われる第3週は大阪で開催される。



女子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程※日本時間

■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）5時30分〜 vsフランス

6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ

6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ

6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア

6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国

6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル

7月9日（木）19時20分〜 vsタイ

7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ

7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド

■ファイナルラウンド

7月22日〜26日＠マカオ

