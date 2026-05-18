アイドルグループ「シャルロット」を卒業したグラビアアイドル一ノ瀬瑠菜さんが、週刊SPA! 5月19日号の表紙の人＆美女地図「私が主人公」に登場しました。グラビア誌を席巻し、2026年のグラドルの顔となりつつある一ノ瀬さん。最強ティーンのキュートなグラビアは必見です。



【写真】大人の艶と少女のあどけなさ 18歳の一ノ瀬瑠菜さん

今回の撮影は童話の世界をモチーフに、赤ずきん姿の“るたん”が登場。花柄デザインのキュートなビキニや大胆なワンピース水着を、オオカミ視点で楽しめる構成となっています。（撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子）



一ノ瀬さんはXで「大人かわいい！ セクシーるたん！！ 沢山見てください〜！！」と投稿。撮影時の画像などを公開しています。



【一ノ瀬瑠菜さんプロフィル】

2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。身長163cm。ミスマガジン2023の読者特別賞を受賞。各誌のグラビアを席巻し、2025年にファースト写真集を発売。アイドルグループ「シャルロット」のセンターとして活動し、2026年 2 月に卒業。公式Ｘ：＠ichinose_luna 公式Instagram：@ichinose_2266