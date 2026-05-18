政府は１８日、米新興企業アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」など最新のＡＩ（人工知能）モデルの登場を踏まえ、サイバーセキュリティーを強化するための当面の対策パッケージをまとめた。

「高性能ＡＩを積極的にサイバー防御に活用する」とし、最先端モデルにアクセスできるよう関係国や開発企業との連携強化を急ぐ。

松本デジタル相をトップとする初の関係省庁会議で決定した。ミュトスは、ＩＴ製品の脆弱（ぜいじゃく）性（弱点）を発見する能力が極めて高く、サイバー攻撃への悪用が懸念されている。

対策パッケージでは、電力・水道や金融機関など「重要インフラ」事業者に対し、ＡＩの悪用リスクを前提に対策を徹底するよう注意喚起する。国家サイバー統括室を中心に、関連情報の集約・分析も強化する。

同時に、ＡＩの積極活用でシステムの弱点を早期に発見・修正できれば、「サイバー対処能力のさらなる強化が期待できる」とも指摘した。一般公開されていないミュトスをはじめ、「高性能ＡＩへのアプローチ」を確保するため、「外国政府機関やＡＩ開発者とのさらなる連携」に取り組む方針も示した。