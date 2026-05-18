TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」より、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日発売決定！

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第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。

7月10日（金）より、『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が劇場上映されることが発表されているが、この度、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日に発売されることが決定した。

TVアニメのエピソードと劇場上映されるエピソードのBGMに加えて、LIN（MADKID）が作曲・編曲を担当した全編インストゥルメンタルによるTVアニメOPテーマ「¬Ersterbend」、藤川千愛が歌うTVアニメEDテーマ「祈り」のTV sizeや挿入歌としてOAされた楽曲も収録される。

作品の世界を彩る音楽が網羅されたアルバムとなっているので、発売を楽しみにして欲しい。

●リリース情報

TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』オリジナル・サウンドトラック

音楽：松本淳一

2026年7月11日発売

品番：COCX-42658〜9

価格：￥4,180（税込）

＜CD＞

・TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』BGM

音楽：松本淳一

・OPテーマ「¬Ersterbend」

作曲・編曲 ：LIN (MADKID)

・EDテーマ「祈り」

歌：藤川千愛 作詞:藤川千愛 作曲・編曲:近藤世真（ElementsGarden）

・挿入歌「Breathe」

歌：Machico、LIN (MADKID)

作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)

・挿入歌「ReBreathe」

歌：Machico、LIN (MADKID)

作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)

他、全41曲を収録予定。

商品ページ

https://columbia.jp/prod-info/COCX-42658-9/

●作品情報

TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』

【STAFF】

原作：鵜飼有志（MF文庫J『死亡遊戯で飯を食う。』／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：ねこめたる

監督：上野壮大

シリーズ構成：池田臨太郎

キャラクターデザイン：長田絵里

サブキャラクターデザイン：大塚渓花 小松聡太

プロップデザイン：黒岩園加

コンセプトアート：hewa

美術監督：中村嘉博

色彩設計：桂木今里

撮影監督：近藤慎与

編集：菊池晴子 小野寺桂子

音響監督：小沼則義

音響効果：山田香織

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：松本淳一

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

【CAST】

幽鬼：三浦千幸

藍里 宮本侑芽

永世 永瀬アンナ

古詠 田村ゆかり

日澄 稲垣 好

真熊 島田愛野

蜜羽 明智璃子

海雲 遠野ひかる

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』公式サイト

https://shiboyugi-anime.com