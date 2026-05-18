6月1日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 SixTONES・櫻坂46・Aぇ! groupら
【モデルプレス＝2026/05/18】TBSでは、6月1日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
【写真】SixTONES、6人念願ディズニーショット
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を6月も開催。5月のSEKAI NO OWARIに続いて6月に出演するのは、2026年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck！」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。
西野カナ feat. NiziUは、1日の始まりを後押しするエールソング「LOVE BEAT」、櫻坂46は「Lonesome rabbit」、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1・INIから特別に結成されたユニットJI BLUEは、日本代表へ向けた応援ソング「景色」、CUTIE STREETは人気テレビアニメのエンディングテーマ「キュートなキューたい」、Aぇ! groupはグループで初主演を務める映画の主題歌「でこぼこライフ」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。
1年以上振りの出演となるAIは自身の真骨頂であるR＆Bバラードの「It’s You」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）はグループ単独で同番組初登場。 歌唱曲は後日発表される。（modelpress編集部）
AI「It's You」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
Girls2
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
櫻坂46「Lonesome rabbit」
JI BLUE「景色」
西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」
【マンスリーライブ】第1週
SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck！」「こっから」
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONES、6人念願ディズニーショット
◆6月1日放送「CDTV」出演アーティスト発表
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を6月も開催。5月のSEKAI NO OWARIに続いて6月に出演するのは、2026年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck！」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。
1年以上振りの出演となるAIは自身の真骨頂であるR＆Bバラードの「It’s You」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）はグループ単独で同番組初登場。 歌唱曲は後日発表される。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
AI「It's You」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
Girls2
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
櫻坂46「Lonesome rabbit」
JI BLUE「景色」
西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」
【マンスリーライブ】第1週
SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck！」「こっから」
【Not Sponsored 記事】