歌手・工藤静香のドレス姿に、ファンがうっとりしている。

１８日にインスタグラムで「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました。会場にいらして下さった皆さまとの時間も、その場でしかない特別な時間となりました。会場ごとに異なる響きや、オーケストラが奏でる音色は毎回とても新鮮で、その瞬間ごとに真剣に向き合える時間は、本当に豊かで幸せなひとときでした」とつづると、オフショットなどをアップ。ブラックのドレスを着こなした衣装ショットも併せて披露した。

「残すところ、東京公演のみとなりました！！こちらはすでに完売しておりますが、投稿をご覧になって『お！工藤を聴きに行こう！』『音浴素敵かも！』そんなふうに感じてくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひ来年お会いできたら嬉しいです」と続けた。

この投稿にファンからは「なんとお綺麗なんでしょう」「ほんとに素敵なブラックドレス これまたすごくお似合い」「素敵なドレスですね とても似合ってます」「ウエスト細い静香さんが着こなすと本当に魅力的 綺麗ーーーー！！！」「しーちゃんもドレスも最高に美しい」といったコメントがあがっている。