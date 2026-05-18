巨人の浦田俊輔内野手（23）が17日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。父・秀明さんに改めて感謝した。

2024年ドラフト2位で巨人入り。プロ2年目の今季は持ち前の俊足を生かしてここまでセ・リーグ2位タイの9盗塁をマークしている。

17日のDeNA戦（東京D）では巨人選手としては6年ぶりとなる1試合3盗塁も記録するなど、打って守って走ってと活躍中だ。

プロ入り後もスポーツメーカーのものではなく「ワークマン」の黄色い作業用手袋を打席で使用していることでも有名だが、中学時代に買ってくれたのが他ならぬ父・秀明さん。

現在も球場に駆け付けてはスタンドから息子の姿を動画撮影し、ストップウォッチで一塁到達までの時間や盗塁の際の塁間などタイムを計測してLINEで息子に送っている。

これについて聞かれると「（父からの動画は）いろんな視点から見れるので。助かります」と浦田。

「大学の時もそうだったんですけど、ストップウォッチ持ってスタンドにいるんで。スカウトの方と間違われたりとか…」と明かし、父からもらったことがきっかけでプロ入り後も使い続けているワークマン手袋については「最高です」と笑顔だった。