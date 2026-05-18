ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、あの人気芸人とトラブルになった過去を明かす場面があった。

「キングコング」西野亮廣の話題になると、鈴木氏は過去にあった“因縁”を語り始める。「僕が『芸人交換日記」っていう小説を出して、内村（光良）さんが映画をやってくれたりしていたんだけど。そのとき西野が一番悶々としてる時期で、テレビで司会やっていてもしっくりこなくて」といい「夜にXを見たら西野が“『芸人交換日記』なんて、ちっとも面白くないし、都合よく乗っかる芸人はもっと面白くないですね”って書いてて」とまさかの投稿が。

「間違いかなと思って、西野のマネジャーに電話したら“本人ですね”って。映画も公開する時期だったから、凄く大騒ぎになっちゃって。梶原がその後に手紙を送ってきて“西野は悪いヤツじゃないんです”って」

「人にかみつかれることなんかなかったから、ビックリしちゃって。だけど、長年を経て今はもうめっちゃ西野のことが好きだし。あいつがあのときにイライラして、とがりまくっていた時期っていうことも分かるし」と現在は良好な関係だと語っていた。