女優の小芝風花（29）が18日、自身のインスタグラムを更新し、親友の女優との「デート」ショットを公開した。

「みゆちゃんとデートした」とハートマーク付きで書き出し、女優の柳生みゆと顔を寄せ合う2ショットを投稿。「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて 話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづった。

柳生も自身のインスタグラムに小芝とのショットを投稿し、「風花とランチしてお買い物した日」と説明。「ピンバッジをトートバッグとかポーチにつけるのが好きなんだけど、宝の山みたいなところから一緒に可愛いの見つけ出してくれた この日暑すぎてピンバッジがあっちあちになってたんだけど、2人であちーあちー言いながら探すの楽しかった」と楽しい時間を過ごしたことを明かし、「吉祥寺」「ふうみゆ」とハッシュタグを付けた。

小芝と柳生は2015年後期のNHK連続テレビ小説「あさが来た」で共演。互いのインスタグラムに度々登場する仲良しとして知られる。

フォロワーからは「ふうみゆキター」「久しぶりのオフ風花ちゃん見れて幸せ 2人ともかわいい」「2人とも幸せそうで 楽しい時間はあっという間ですよね」「ツーショットかわいー！素敵なお休みの日を過ごされたんですね」「久々のふうみゆ 可愛すぎるんですけど！」などのコメントが届いている。