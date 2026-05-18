「news every.」では、「イチから確認 高市政策」という形で今、何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか、継続的にお伝えしています。高市総理が意欲を示す注目の政策や法案ですが、18日は皇室典範改正の議論について、日本テレビ社会部・皇室担当の森浩一デスクが解説します。

■“皇族の人数を確保するため”2つの案

15日金曜日、皇族数確保の方策を巡り、これまで党内の意見がまとまっていなかった中道改革連合が意見を表明し、各党の意見が出そろいました。皇室典範改正に向けて大きく動き出しています。

現在の皇室は、次世代の皇位継承資格者が悠仁さまお一人しかおられず、また、愛子さまや佳子さまなど女性皇族がご結婚で皇室を離れられれば、公務の担い手が激減するという深刻な課題を抱えています。

そこで5年前、政府の有識者会議が示したのが、2つの案です。

1つ目の案は、「女性皇族が結婚後も皇室に残る」。

2つ目の案は、「旧宮家の男系男子を養子に迎える」というものです。

1つ目の案は、保守党、共産党などを除く多くの党派が賛成しています。2つ目の案も中道が「慎重な制度設計が必要」と条件付きで容認したことを受け、慎重な態度の参議院の立憲民主党や反対の共産党などを除く、多くの党派が賛成もしくは容認となり、議論は一気に加速しています。

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今後想定される流れは、衆・参の正・副議長による立法府の総意としての取りまとめが行われ、早ければ今週にも行われる協議で各党に案が示される見通しです。

森衆議院議長は、「今国会中に成立までこぎつけたい」と述べ、各党の意見が分かれる部分については「最大公約数」となる案をまとめる考えを示しています。つまり「夏までの皇室典範改正」が視野に入ってきたわけです。

■“女性皇族が残る”案の課題は

与野党が合意に向けて進んでいるようにも見えますが、どのような課題があるのでしょうか。具体的に見ていきます。

まずは1つ目の女性皇族が残る案、最大の課題は『配偶者と子どもの身分』です。与党などは女性皇族の配偶者と子どもには皇族の身分を与えない方針ですが、中道は、今後の検討事項として残すよう求めています。

夫や子を一般国民のままとした場合、1つの家庭内に『皇族』と、選挙権や納税義務、政治活動の自由を持つ『一般国民』が同居することになり、皇室の政治的中立性に影響しないのか。生活費や家族が公務に同行する場合の切り分けはどうするのかなど、実務上の難問が残ります。

一方、皇族の身分を与えた場合、与党や保守派の中には、女性皇族に男の子が生まれた場合、その子どもを天皇に、という議論も生まれかねず、将来、『女系天皇』容認へつながりかねないとの声もあります。

■“旧宮家から養子”案の課題は

そして、2つ目の「旧宮家の男系男子を養子に迎える案」です。これは自民・維新の与党が『第一優先』とする案ですが、大きく3つ課題があります。

1つ目は、『国民の理解は得られるのか？』。これが一番重要な課題です。

2005年の小泉内閣当時の有識者会議では、『養子案』について、旧宮家の人々が天皇家との共通の祖先を600年も遡らなければならない遠縁であることや、戦後長く一般国民として暮らしてきたことを踏まえ、『国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難である』とはっきり除外されていました。20年前にこうした指摘もあった中、今、国民の理解が得られるのかという声もあります。

2つ目の課題「憲法に違反しないか？」について、養子の候補として戦後、皇籍離脱した宮家のうち、4つの旧宮家に未婚の男系男子がいるとされています。憲法14条の『門地による差別の禁止』に抵触するのではないかという法学者の意見も根強く、今後、違憲訴訟を起こされるリスクもあるということです。

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そして3つ目の課題は、皇位継承の『客観性』が損なわれないかという指摘です。宮内庁で長年、皇室の歴史や制度を研究してきた、前宮内庁書陵部編修課長の鹿内浩胤さんが、次のように指摘しています。

前宮内庁書陵部編修課長 鹿内浩胤氏

「明治の旧皇室典範が養子を禁じた理由は、『皇位継承を人為・恣意から守り、客観性を保つため』だとした上で、『私的合意』である養子縁組によって皇位継承順位が左右されるようなことがあれば、国家の根幹が揺らぐのではないか」

つまり、これまでは皇室に男の子が生まれれば、自動的に皇位継承順位が決まっていました。しかし、養子縁組をするかしないかという個人の意思によって皇位継承順位が左右される可能性があり、また例えば、誰も手を上げない時に政権や時の有力者が特定の人物に手を上げるように圧力をかけることだって考えられるわけです。こうしたことから、憲法が定める『皇位の世襲』の客観性が揺らぐおそれがあると、鹿内さんは指摘しています。

■皇室の意向、皇室を支える宮内庁は

当事者はどのように考えられているのでしょうか。まず、養子に入りたいという人がいるのかは、明らかにされていません。一方、皇室側も、憲法の定めにより制度への考えを公に表明することはありません。天皇陛下も、皇室の制度については国会の議論に委ねると度々発言されています。ただ、上皇さまは在位時にこのようにも発言されています。

上皇さま（在位時の発言）

「将来の皇室の在り方については、皇太子とそれを支える秋篠宮の考えが尊重されることが重要と思います」

「皇太子」というのは現在の天皇陛下のことで、秋篠宮さまも、2024年の会見で次のように話されています。

秋篠宮さま（一昨年の会見・要旨）

「皇族は生身の人間で、宮内庁の然るべき人たちは、その人たちがどういう考えを持っているか知っておく必要がある」

当事者の皆さまのご意向というのは議論に反映されないのか、ということについてですが、制度に関わることなので、皇室の方々の意向が直接議論に反映されることはありません。

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宮内庁の黒田長官は、会見で繰り返し「喫緊の対応が必要であるという認識は変わらず、議論の行く末を注視したい」と述べるにとどめていますが、水面下で幹部を取材すると、議論の迅速な進展を期待しつつも、拙速な合意を懸念する本音も聞こえてきます。

宮内庁のある幹部は「国民にとって『思っていたのと違う』という結果になってしまわないか、という思いが正直ある」と話し、また別の幹部は「養子案は国民の理解を得られるように丁寧な説明をしないといけない」と話しています。

今の象徴天皇制は、上皇ご夫妻や天皇皇后両陛下の『国民と共にある皇室』という姿勢によって、国民の敬意と共感を集めてきたという側面を無視することは出来ません。

国会には、静かな環境を守りつつも、国民がしっかり納得できるよう、プロセスと課題をオープンにした誠実な議論を求めたいと思います。

（5月18日放送「news every.」より）