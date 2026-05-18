バリカンに猫パンチする猫ちゃん。どこまでも追ってくる姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「逆に好きなんかね笑」「相当な敵なんですね！やっつけたいのね」「鋭いパンチ！手が痛くないのかしら」といったコメントが集まっています。

【動画：飼い主がバリカンを持って移動すると『バリカン嫌いな猫』が…笑える光景】

炸裂する猫パンチ

Instagramアカウント「ame」に投稿されたのは、バリカンに鋭い連打を浴びせる猫ちゃんの姿。飼い主さんが手にしているバリカンに猫パンチをする「いと」ちゃんは、かなりのバリカン嫌いなようです。何度も重みのあるパンチを浴びせるその姿からは、いとちゃんの断固拒否する意志が伝わってきます。

謎の追跡劇と退治への執念

不思議なことに、いとちゃんはバリカンから逃げるどころか、自ら近づいてくるのだそうです。離れた場所でスイッチを入れるとトコトコと寄ってきたり、飼い主さんがバリカンを持って移動すると後ろをついてきたりと、謎の追跡劇を繰り広げるといいます。

嫌いなはずなのに目が離せないその様子に、飼い主さんも思わず「なんでなん？」とツッコミを入れてしまったのだとか。どうやらいとちゃんなりに、宿敵であるバリカンを退治しようと一生懸命なようです。

同居猫のお手入れ中も…

長毛種ゆえにケアが欠かせないいとちゃん。時には同居猫のお手入れにまで乱入してバリカンにパンチを見舞うのだそうです。あまりの嫌いっぷりに、今後はプロに頼ることにしたのだとか。勇敢に立ち向かう姿には、思わず笑ってしまいますね。

投稿には「パンチの伸びが凄い。。。。なかなかの素質を持ってますね」「遊んでる感覚なんかな？かわい～でも大変やな」「かなり聴覚がいいんでしょうね。というか、すでに敵認定！絶対に退治する」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ame」では、いとちゃんと同居猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ame」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。