今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの成長記録。小さかった猫ちゃんは、すくすく成長。気付けばステキな大人猫に育ったみたいです。投稿はThreadsにて、1.1万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちに癒しを届けました。

【写真：とっても小さくて『可愛らしかった黒猫』が成長した結果…衝撃のビフォーアフター】

ウチの子も可愛い子猫な時もあったのよ

今回、Threadsに投稿したのは「もずく」さん。

投稿されたのは、飼われている黒猫ちゃんのビフォーアフター。当時、Threadsではある可愛い子猫が話題になっていました。飼い主さんは「ウチの子もあの子みたいに可愛い子猫の時もあったのよ。」と、猫ちゃんが子猫だった頃と現在の写真をそれぞれ投稿されました。

子猫の頃の猫ちゃんは、スリッパよりも小さく目もまんまる。可愛い天使みたいだったようです。それから時が経ち現在。

大きくなった猫ちゃんはもう立派な大人。牙は鋭くなり、白目をむきながら爆睡することもあるのだとか。警戒心ゼロで健康に育ってくれたみたいで、何よりです。

可愛いビフォーアフターにほっこり癒される方が続出

猫ちゃんの微笑ましいビフォーアフターを見たThreadsユーザーたちからは、「落ち込んでましたが笑いました。ありがとうございます笑」「白目やべーｗお腹痛い」「大人になってからの写真悪意あるよw」などの声が多く寄せられていました。

大きくなっても可愛いままな猫ちゃんに癒された方は多いみたいです。これからも、健やかに暮らしていってくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「もずく」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。