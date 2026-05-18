女優の黒江こはるが14日、自身のX(旧ツイッター)で同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。



【写真】確かに大きくなってない？ ローブまとっても隠せない

発売前日の13日に「爽やかであり大人っぽくもあり 色んな私が見れると思います!!」と期待感を膨らませるコメントを記していた黒江。発売日には「3度目の登場嬉しい!! 今日私も雑誌見ました 一緒に見た事務所のマネージャーも褒めてくれて嬉しい デジタル写真集も是非」と喜びをつづった。



15日にはインスタグラムで巻末を飾った「#週刊ヤングジャンプ 見ていただきましたか？」と呼びかけ、「今回もとっても好評で嬉しいです 雑誌もデジタル写真集もぜひよろしくお願いします」とアピールした。ファンからは「まじ!!激アツ」「たまらんわ」「かわいすぎます」「めちゃ最高」「前より大きくなってないですか？」といったコメントが届いていた。



黒江は2005年生まれ、福岡県出身。ドラマ出演のほか、16歳で普通二輪免許を取得し、BS11「大人のバイク時間 MOTORISE」にも出演するなど、バイク女子としても知られる。



（よろず～ニュース編集部）