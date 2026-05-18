女優・水沢アキ（７１）がドレス姿の写真を公開し、近況をつづった。

水沢は１８日にインスタグラムを更新し、「７年間の結婚生活でした。３８才で離婚。気が付いたら３３年があっと言う間に過ぎていました」と回顧。シングルマザーとして子どもを育ててきたが、「１人で自立して生きて行く事が、こんなにも心地良いとは思ってもみませんでした」とホンネを打ち明けた。

続けて「今、芸能界の仕事と下北沢にあるＢＲＯＮＸ ＲＥＮＴＡＬ ＳＴＵＤＩＯ の経営で、毎日くたくたになって働いていますが、自由である事の幸せをかみしみています」と経営者としての顔も明かした。

フォロワーは「アキさん綺麗」とうっとり。水沢は４月２５日の投稿で「俳優の息子ジュリアンがアメリカから２０年ぶりに戻って来ました。これからは日本で仕事をするとの事です」と俳優の息子、ジュリアン・スィーヒとの２ショットを披露く更新では娘を紹介し「娘のフランセスは、アーティスト名“フランキー”で、壁画作家として活躍中」と娘の職業を明かし、それぞれ「イケメン」「美男美女」と反響を呼んだ。