芸能界で生き抜くためには必要な知識か。元モーニング娘。の田中れいなが5月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、後輩タレントにアドバイスを送った。

【映像】あわはドンかぶりだった衣装

番組中、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「ちなみに今日、ゆずぴと服装が似てるっていうかさ」と、田中と共演者のモデル・雨宮由乙花の衣装が、色こそ違うも、よく似ていることに気付いた。これに、田中は「合わせようって言ってみた…心の中で」と発言。すぐさま「たまたまじゃん！だったら」とのツッコミが入る中、「たまたま。今日は白地に黒水玉と、私の方、どっち着ようか悩んどって。ギリギリまでそっちやったとね。でもなんか、いや今日は黒な気分だと思ってこっちにしたっちゃけど、『危ねー！』と思いました」と告げた。

これに一同が爆笑すると、田中は「一番、芸能人で被っちゃいかんのは、髪型と服装なんですよ」と力説。クロちゃんが「そうなんですね？」と聞くと、「怒られますからね、先輩に」と返した。続けて、「『被ってんだけど！』みたいな」とクレームを実演。「『髪型変えて！』とか、ありますから。やっぱ、気を付けないと」と繰り返すと、クロちゃんが「歴史を感じますから、やめてもらっていいですか？」と苦笑いを浮かべる一幕もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）