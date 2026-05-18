マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで、元イングランド代表MFポール・スコールズ氏はアーセナルの新星16歳のMFマックス・ダウマンをイングランド代表のW杯メンバーに推しているようだ。



イングランドサッカー協会（FA）は5月22日に最終メンバーを発表するが、トーマス・トゥヘル監督は現段階で55名のW杯予備登録メンバーを選出している。ブライトンのダニー・ウェルベックやマンチェスター・ユナイテッドのルーク・ショーらが選出されたようだと現地メディアは伝えていたが、正式には発表されていない。





そんななか、スコールズ氏はポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』にて、ダウマンの才能を称賛し、W杯のメンバーとして選ぶべき理由を挙げた。「彼はワールドカップのイングランド代表に選ばれるべきだと思うか？ ラミン・ヤマルがいるスペインを見てみろ……彼を招集すべきだ！ダウマンのような選手は他にいない。トーマス・トゥヘルなら、彼を採用するタイプの監督だと思う。U-20イングランド代表での彼のゴールを見たかい？」「（誰よりダウマンを優先すべきかを問われ）誰でもいい、私は気にしない。彼は素晴らしいと思う。スペインならそうするだろうし、スペインは成功している。私ならいつでも彼を起用するよ。彼のような能力を持ったイングランド人選手は他にいないと思う。彼はまるで浮いているように相手を抜き去るんだ」ダウマンはまだ16歳と若く、招集を焦るべきではないという声もあるが、スコールズ氏はヤマルを例に挙げ、イングランド代表に呼ぶべきだと主張している。ダウマンは今シーズンここまでトップチームで公式戦12試合に出場し1ゴール1アシストを記録している。アーセナル同様、イングランド代表にはそうそうたる顔ぶれが揃っており、メンバー入りを果たすことは簡単ではないが、サプライズで選出されることはあるのか、注目だ。