日本代表は「最高の景色を2026」を合言葉に戦ってきた。目指すのは優勝であり、グループリーグ突破は通過点に過ぎない。とはいえ、難しいグループに入ったのは間違いなく、多数のケガ人も出ている。オランダ代表、スウェーデン代表はフィジカルが強い選手が多く、なおかつテクニカル。チュニジア代表は全員が足を動かし、献身的に守る。堅守を誇るチームで、アフリカ予選10試合を無失点で乗り切っている。高い下馬評を得ている日本だが、立ちはだかるチームの壁も高いのが現実である。





欧州2カ国は上位を狙える チュニジアの生命線は守備

日本の基本布陣は[3-4-2-1]で左右両サイドのウイングバックが高いポジションを取ると攻撃的な[3-2-4-1]となる。この両サイドに良質な選手がいるのがひとつの特長だったが、左ウイング&左シャドーを務める三笘薫(ブライトン)が負傷してしまった。南野拓実(モナコ)も復帰未定であり、中村敬斗(スタッド・ランス)が好調を維持しているがこのポジションにはもうひとり必要になる。鎖骨骨折が伝えられた鈴木唯人(フライブルク)、復帰間近の遠藤航(リヴァプール)、復帰後のプレイ時間が少ない冨安健洋(アヤックス)など、他にも状態が懸念される選手が多い。オランダとの初戦を迎えてどんなメンバーがピッチに立つのか、直前までわからないチーム状況になっている。とはいえ、チームスタイルはすでに構築されている。「良い守備から良い攻撃へ」のコンセプトのもと、展開に応じて各選手が的確なポジションを取り、攻める時間帯、守る時間帯のコントロールができている。中盤では佐野海舟(マインツ)、前線では上田綺世(フェイエノールト)が所属クラブで好調を維持していて、良い状態でW杯を迎えられる。鈴木彩艶(パルマ)、伊藤洋輝(バイエルン)、鈴木淳之介(コペンハーゲン)など、守備陣にもタレントが揃っている。下馬評どおりにラウンド32に進出する可能性が高いが、問題はその先だ。1位通過ならグループCの2位、2位通過ならグループCの1位と対戦する。つまり、ブラジルorモロッコとの対戦になる。3位通過だとややこしく、フランスなどグループリーグを1位通過したチームとの対戦になる。こうした険しい道のりを乗り越えた先に、目標に掲げる優勝がある。

オランダは前回カタール大会の準々決勝でアルゼンチンと対戦し、PK戦のすえ敗れ去った。印象的だったのは終了間際の同点弾で、準備してきたFKを土壇場で炸裂させたゴールだった。オランダは自分たちのスタイルを出して戦いつつ、大事な場面でこうしたアイデアを出してくる。競った展開ではセットプレイに注意が必要だ。



もとより、選手層の厚さは世界でもトップクラス。DFフィルジル・ファン・ダイク(リヴァプール)、DFミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)、MFライアン・グラフェンベルフ(リヴァプール)、MFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)、FWコーディ・ガクポ(リヴァプール)......。MFシャビ・シモンズの負傷離脱を感じさせない戦力であり、ネームバリューのある選手が交代でも入ってくる。



オランダはEURO2020ベスト16、カタールW杯ベスト8、EURO2024ベスト4と国際大会で好成績が続いている。まだW杯優勝はないが、「次に初優勝するチーム」として名前があがる常連だ。北中米W杯でいよいよそれが現実になっても不思議ではない。



スウェーデンにはFWヴィクトル・ギェケレシュ(アーセナル)、FWアレクサンデル・イサク(リヴァプール)という強烈なストライカーがいる。イサクはケガで離脱していたが、5月に入って復帰している。両名が揃い、コンディションが整っているなら、欧州プレイオフのときより良い状態になっている。過去W杯に12回出場し、グループリーグで敗退したのは4回だけだ。直近で出場した2018年ロシアW杯でもベスト8入りしている。スウェーデンもまた、上位進出を狙えるチームだ。



チュニジアの生命線は予選を無失点で乗り切った守備にある。DFモンタサル・タルビ(ロリアン)、DFアリ・アブディ(ニース)でゴール前を固め、中盤ではMFエリス・スキリ(フランクフルト)がチームの心臓となる。失点を食い止め、FWモハメド・アリ・ベン・ロムダン(アル・アハリ)、FWエリアス・サード(アウクスブルク)、FWイッサム・ジェバリ(ガンバ大阪)などがカウンターからゴールを狙ってくる。日本、オランダ、スウェーデンは、おそらくボールを持つ時間が長くなる。チュニジアの術中にハマって焦れてくると、やられることになる。



文／飯塚健司



※電子マガジンtheWORLD317号、5月15日配信の記事より転載

