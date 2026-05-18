レアル・マドリードの補強戦略はどうなるだろうか。今季も苦しいシーズンとなり、来季へ課題は多い。中でもセンターバックは問題のポジションだ。



計算できないのが負傷続きのエデル・ミリトンで、始まりは2023年の左膝十字靭帯断裂の大怪我からだ。その1年後には右膝の前十字靭帯断裂と半月板損傷の大怪我があった。



昨年12月には筋肉系のトラブルがあり、さらに先月のアラベス戦で左足のハムストリングを負傷。手術することになり、復帰には5ヶ月ほどかかる見込みだという。





ミリトンが万全ならばディフェンスリーダーとして頼もしい存在なのだが、これだけ負傷が続くと計算しづらい。チームには経験豊富なアントニオ・リュディガー、若いディーン・ハイセン、ラウール・アセンシオもいるが、リュディガーとの契約は今夏までだ。延長できないとなれば、センターバックを2人は補強する必要があるかもしれない。スペイン『as』はレアルがNEXTセルヒオ・ラモスとも期待されるBチーム所属の18歳DFジョアン・マルティネス、昨夏レアルのカスティーリャからイタリアのFCコモへ移籍した21歳DFハコボ・ラモンの呼び戻しも検討していると伝えている。ラモンには買い戻し条項があり、同じくFCコモでブレイクしたMFニコ・パスと揃ってのレアル復帰もあるか。ただ、リュディガーとの契約が延長されない場合はセンターバックの経験値が一気に不足する。同メディアはリュディガーとダビド・アラバを獲得した時のようにフリーで優秀なセンターバックを引き抜きたい思いがあると伝えているが、今夏の市場でその条件に合致するのはリヴァプールとの契約が満了に迫るイブラヒマ・コナテくらいだ。しかしコナテもリヴァプールと契約延長交渉を進めているため、フリーでの補強は実現しそうにないか。ミリトンに負傷が続いているのが最大の問題だが、来季へレアルのセンターバックはどうなるだろうか。