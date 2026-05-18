カナダにとって現実的なW杯初勝利&GL突破

カナダ代表は過去に2回W杯に出場しているが、まだ勝利がなく6敗だ。しかし、ここ数年の強化試合や大会結果から判断すると、ホスト国として迎える今大会は初勝利、さらにはラウンド32進出を十分に狙える力がある。





ジャカが引っ張るスイス BIHにはジェコがいる

2024年5月に就任したジェシー・マーシュ監督はライプツィヒやレッドブル・ザルツブルクで監督経験があり、各選手が連動して攻撃・守備を行い、素早いトランジションでゴールを目指すゲーゲンプレスをカナダに持ち込んだ。2024年7月のコパ・アメリカではグループリーグを突破し、準々決勝でベネズエラをPK戦で下して4強入り。2025年ゴールドカップもグループリーグを2勝1分けで首位通過している(準々決勝でグアテマラにPK負け)。このゴールドカップ以降、9試合を戦って4勝4分け1敗だ。アウェイでルーマニア(3-0)、ウェールズ(1-0)に勝利するなどたしかな力をつけている。本来、DFアルフォンソ・デイビス(バイエルン)がチームの中心となるが、ケガのため長く代表ではプレイしていない。バイエルンでは復帰して徐々に出場時間を増やしていたが、5月上旬にふたたび負傷してしまった。W杯に間に合えば戦力アップとなるが、A・デイビスはもう1年以上代表でプレイしていない。招集不可となってもそれは想定内だろう。もうひとりの中心選手であるFWジョナサン・デイビッド(ユヴェントス)は好調で、今季セリエAでは6得点している。2トップでコンビを組むと考えられるFWサイル・ラリン(サウサンプトン)も今季冬に加入したサウサンプトンでブレイクし、シーズン後半戦だけで8得点と調子をあげてW杯を迎える。さらには、中盤にはCL出場権を得たMFタジョン・ブキャナン(ビジャレアル)もいる。カナダは欧州で活躍する選手が多く、マーシュ監督のもとモダンな戦術を志向している。スイス代表は決勝トーナメント進出の常連国で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表も強度が高くて守備が堅い。決して簡単なグループではないが、近年の好成績を考えると勝ち上がる力を持っている。

過去、スイスはW杯に12回出場し、8回決勝トーナメントに進出している。グループリーグ突破の方法を熟知しているチームで、3試合を総合的に考えてしたたかに勝ち点を稼いでくる。欧州予選6試合を2失点で乗り切った堅守をベースに、ラウンド32、さらにはその先の戦いを視野に入れている。



4度目のW杯に挑む主将で精神的支柱のMFグラニト・ジャカ(サンダーランド)を大黒柱に、最終ラインにはDFリカルド・ロドリゲス(ベティス)、DFマヌエル・アカンジ(インテル)、DFニコ・エルヴェディ(ボルシアMG)などがいる。攻撃にはFWブレール・エンボロ(レンヌ)、MFルベン・バルガス(セビージャ)など得点できる選手がいて、MFヨハン・マンザンビ(フライブルク)という将来有望株もいる。



前回カタール大会のスイスはベスト16でポルトガルと対戦したが、体調を崩した選手が複数いて不本意な戦いを強いられ、1-6で大敗している。ムラト・ヤキン監督、選手たちにとって、北中米W杯は悔しい記憶を払拭するべく満を持して臨む大会となる。



ボスニア・ヘルツェゴビナは強度の高い守備をベースに、欧州プレイオフでウェールズ、イタリアをいずれもPK戦で下して出場権を得た。粘り強く守り、チャンスを待っていれば前線には高さがあって勝負強いFWエディン・ジェコ(シャルケ)、短い出場時間で結果を出せるFWハリス・タバコビッチ(ボルシアMG)など決定力のある選手がいる。ワンチャンスをモノにできる攻撃力はあるので、あとは守備陣がどれだけ粘れるかが勝敗を左右するポイントになる。



この3カ国と比べると、カタールは力が落ちるのは否めない。アジア最終予選ではグループAで4位に沈み、地元開催したアジア・プレイオフを勝ち抜いてなんとか出場権を確保した。しかし、昨年の強化試合ではロシア(1-4)、ジンバブエ(1-2)に敗れており、FWアルモエズ・アリ(アル・ドゥハイル)、FWアクラム・アフィフ(アル・サッド)といった主力も対戦相手のレベルがあがると活躍できていない。グループAはカナダ、スイス、ボスニア・ヘルツェゴビナの三つ巴の争いになりそうだ。



文／飯塚 健司



※電子マガジンtheWORLD317号、5月15日配信の記事より転載

