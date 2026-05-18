２０２６年で９回目となる札幌ラーメンショーが５月１８日に開幕しました。



全国の有名店が札幌に集結！



２０２６年はどんなラーメンが並んでいるのでしょうか。



丼からはみ出すほどの大きなチャーシューがのったラーメンに、こちらは麺が見えないほどのトッピング。



（宮崎アナウンサー）「全国の有名ラーメン店がここ、大通公園に一堂に会する。何を食べようか迷ってしまう。いいですね。最高のイベントが始まりました」





札幌大通公園西８丁目で１８日から始まった「札幌ラーメンショー」。海外からの観光客をもうならせるラーメンの名店が、全国から１０店舗集結しました。入場は無料、全店一律で１杯１０００円。専用のチケットで購入することができます。

オープン早々、行列ができていたのはー



（宮崎アナウンサー）「優勝の文字、日本ご当地ラーメン総選挙２０２５。これは気になりますね、確かに並ぶのもよくわかります」



栃木のご当地ラーメン「佐野ラーメン」です。



醤油ベースの澄んだスープに、コシのあるちぢれ麺が特徴です。



（宮崎アナウンサー）「もちもちおいしい！醤油がやさしい、澄みきっています。雑味が一切ない」



一方こちらは、先ほどのラーメンとは正反対にー



（宮崎アナウンサー）「スープが黒くて特徴的。しかももうすでにイカスミのいい香りがしていますよ！」



群馬から初出店の「濃厚イカ煮干しそば」。



とろみのついたスープがこだわりです。



（宮崎アナウンサー）「煮干し！イカスミ！煮干し！すごい！麺を食べるとより煮干しがくる。麺はもちもちでスープとも相性抜群です。これはおいしい」

（宮崎アナウンサー）「チャーシューを炙るいい音がしますよ」



大判の炙りチャーシューが目を引くこちらのラーメンは、大阪から再びラーメンショーに出店です。



（宮崎アナウンサー）「ラーメンのセオリーといったらスープから飲むのが鉄板ですが、チャーシューから！大きいでしょ、私の顔と比べてもこの大きさ。噛み応えも食べ応えもある！炙られているのでチャーシューの香ばしさもある」



鶏と水だけで炊いたという鶏白湯スープはー



（宮崎アナウンサー）「濃厚クリーミー！ラーメンのスープなんですけどポタージュを飲んでいるかのよう。外で食べるのもまたいい。風が気持ちいいですからね」



札幌ラーメンショーは第１幕が１８日から２４日まで、店を入れ替えて第２幕は２６日から３１日まで開かれます。



みなさんもお気に入りの一杯を探しに訪れてみてはいかがでしょうか。