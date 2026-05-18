2024年の能登半島地震の震源となった活断層をめぐり、石川県珠洲市の沖合に複数の断層が複雑に絡み合う領域があったことが明らかになりました。研究グループは複数の断層が一気に動いたことで、能登の沿岸に短時間で高い津波をもたらしたと分析しています。

2024年1月1日の能登半島地震では、マグニチュード7.6の地震で最大震度7の揺れを記録し、能登半島沿岸を高さ4メートルの津波が襲いました。

これまでの研究で、地震は輪島市門前の沖合から新潟県の佐渡に向かって伸びる長さおよそ150キロの長大な活断層によって引き起こされたと考えられてきましたが、能登半島の北東沖により複雑な断層構造があることが東京大学大気海洋研究所などの研究で明らかになりました。

東京大学大気海洋研究所・朴進午准教授

「1本の断層じゃなくて複数の断層が集まっている。ゾーンとして、存在することが今回の調査で初めてわかった」能登半島沖に複数の断層が密集する「大規模変形帯」

朴進午准教授の研究グループは2024年3月、能登半島周辺で船から音波を発射して海底の構造を調査。およそ2年かけてデータを処理したところ、珠洲市北東の沖合に幅2.5キロ〜3.8キロにわたって複数の断層が密集する「大規模変形帯」があることを分かりました。

沿岸で実際に観測された津波の高さや波形をシミュレーションすると、能登半島地震でこの領域は6メートルから7メートルほど滑ったと考えられています。能登半島地震の津波を引き起こしたとされる断層が詳細に特定できたのは今回が初めてです。

10回以上地震繰り返したか 他の地域にも隠れている可能性

朴准教授

「この断層というのは1回でできたものじゃなくて、2年前の地震のみならず、その前も繰り返し繰り返し活動してきた活断層・活構造である」

断層が集中する海底は、周囲よりも最大でおよそ70メートル隆起していることが分かりました。一度の地震で7メートル前後隆起したとすると、この地形を作り上げるには少なくとも10回以上、同じような巨大地震が繰り返されてきたことを意味します。

朴准教授は、こうした大規模変形帯が日本海側の他の地域にも隠れている可能性があるとして、詳細な海底構造の把握がより精度の高い震度や津波の予測に欠かせないといいます。

朴准教授

「断層の面積が広がるので、強震動も津波の高さも増幅される可能性が高い。構造調査をもっと大々的に展開することによって、もっとより現実的な強震動予測や津波の発生メカニズム、ポテンシャル評価につながるだろう」