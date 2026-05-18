俳優の内藤剛志が１８日、都内で行われた主演映画「劇場版『旅人検視官 道場修作』」（６月１２日公開、兼粼涼介監督）の完成披露舞台あいさつに出席した。

ＢＳ日テレの人気ドラマシリーズが映画化。定年退職後、道場（内藤）が亡き妻を思いながら旅をする中で、俳句を愛する人々と出会い、事件の謎に迫るサスペンスストーリー。作品にちなみ、自分の過去をテーマにした俳句を披露した内藤は「カロリー高い宿題だったよね」とつぶやきながらも「東京の 狭き空へと 夢を貼れ」と、こん身の一句を披露した。

５２年前に大阪から東京に出てきたことを思い返し、「１８歳で何やっていいか分からない、夢はいっぱいあるんだけど何をしていいか分からない、必死で生きてたあの頃の自分へ、大丈夫だよという意味を含めて送りたいと思います」と思いを語った。

司会から「そろそろお時間が…」と呼びかけられると「映画を見るか、俺たちの話を２時間、聞くかどっちがいいですか？」と名残惜しそう。会場から大きな拍手が沸き起こると、「ええ、そっちのほうがいいの！？ たくさんの方が見てくださると、また次どんな形か分かりませんが、皆さんにお会いすることができるかもしれません。例えば舞台版とかね」と期待を膨らませる言葉で締めた。羽田美智子、田口浩正、林泰文も登壇した。