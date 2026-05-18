SixTONES、『CDTVライブ！ライブ！』デビュー“6周年”で6月は毎回出演 6・1放送回のゲスト＆歌唱曲が発表
6月1日午後7時から生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』のアーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】びっくり！24時間TVチャリティーパートナー就任を聞いたSixTONES
音楽番組史上初の試みとなる、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を6月も開催。今年デビュー6周年を迎えたSixTONESが登場する。1週目はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck!」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。
西野カナ feat. NiziUは、一日の始まりを後押しするエールソング「LOVE BEAT」、櫻坂46は「Lonesome rabbit」、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1・INIから特別に結成されたユニットJI BLUEは、日本代表へ向けた応援ソング「景色」、CUTIE STREETは大人気テレビアニメのエンディングテーマ「キュートなキューたい」、Aぇ! groupはグループで初主演を務める映画の主題歌「でこぼこライフ」をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。
1年以上ぶりの出演となるAIは自身の真骨頂であるR&Bバラードの「It’s You」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、Girls2はグループ単独で同番組に初登場。後日発表される歌唱曲にも注目だ。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
AI「It's You」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
Girls2
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
櫻坂46「Lonesome rabbit」
JI BLUE「景色」
西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」
【マンスリーライブ】第1週（※楽曲名50音順）
SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck!」「こっから」
【写真】びっくり！24時間TVチャリティーパートナー就任を聞いたSixTONES
音楽番組史上初の試みとなる、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を6月も開催。今年デビュー6周年を迎えたSixTONESが登場する。1週目はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck!」「こっから」を披露して、赤坂のライブハウスを盛り上げる。
1年以上ぶりの出演となるAIは自身の真骨頂であるR&Bバラードの「It’s You」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、Girls2はグループ単独で同番組に初登場。後日発表される歌唱曲にも注目だ。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
AI「It's You」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
Girls2
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
櫻坂46「Lonesome rabbit」
JI BLUE「景色」
西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」
【マンスリーライブ】第1週（※楽曲名50音順）
SixTONES「ABARERO」「Imitation Rain」「Good Luck!」「こっから」