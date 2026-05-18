今が旬のカツオが安くなっています。そのワケとは？

【写真を見る】スーパーで買った“カツオ”を使って…料理家おすすめ調理法

さらに、料理家おすすめのスーパーのカツオの「おいしい食べ方」も聞きました。

すでに去年の3倍近くが水揚げ 豊漁で旬の「カツオ」がお買い得！

都内の鮮魚店「魚河岸 中與商店 武蔵小山店」には、脂がのった初ガツオがずらりと並び、多くの人がカツオを購入していました。

中與商店 武蔵小山店 前里芳樹 店長

「去年よりも200〜300円くらい安い値段で、今年は提供できている。燃料の高騰はあるが、上回る量のカツオが獲れている」

豊漁で今が旬のカツオがお買い得になっているのです。

カツオ漁が盛んな高知県の中土佐町も豊漁に沸き立っています。

高知・中土佐町 池田洋光 町長

「今年のカツオは豊漁で味も脂がのっておいしい。イチオシ」

おいしいカツオ料理を楽しめる「第35回かつお祭」の期間中ということで、多くの人で賑わっていました。

カツオの楽しみ方は様々。

とろりと流れ落ちる黄身と良く合う「漬け丼」や、ボイルしてほぐしたカツオがたっぷり入った「お好み焼き」もありました。

地元の久礼漁協によると、すでに2025年の3倍近くも水揚げされているといい、5月いっぱいは豊漁が続く見込みだということです。

料理家直伝！スーパーで購入「カツオの調理法」

出水麻衣キャスター:

スーパーで購入したカツオのおいしい食べ方をご紹介します。

料理家の樋口直哉さんによると「カツオの漬け丼」がおすすめとのこと。

【カツオの漬け丼】

■材料（2人前）

・カツオの柵（約100g）

・醤油（40ml）

・酒（40ml）

・からし（小さじ1）※ポイント

・ミョウガ（1本）

・大葉（3〜4枚）

・ご飯（2杯分）

■作り方

（1）酒を中火にかけ、沸騰したら火を止め、醤油を加える

冷ましたら「からし」を溶き入れる

（2）カツオ（そぎ切り）を（1）に5分漬け、丼に並べる

（3）ミョウガ（小口切り）と大葉（千切り）を添えて完成

最後にほうじ茶をかけ、茶漬けにしてサラサラといただくのもおすすめとのことです。