お笑いタレントのとにかく明るい安村が１８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（２９日公開、内田英治監督）の公開直前イベントに主演の水上恒司、福土蒼汰、東方神起・ユンホらと登場した。

韓国で累計動員４０００万人を突破している「犯罪都市」シリーズがオリジナルストーリーでユニバース化。新人刑事（水上）が韓国の刑事（ユンホ）とバディを組み、巨悪に立ち向かう物語となっている。

闇バイトグループのリーダー・ラビットとして出演する安村は、映画の記念Ｔシャツにパンツ姿で登場。「（作中の）僕の登場シーンは、強烈なインパクトがあります。ぜひ目に焼き付けていただきたい」と胸を張った。今作には韓国俳優のパク・ジファンとオム・ギジュンが出演しているが、ギジュンは安村のネタを知らなかったという。すると、安村は韓国語で「安心してください。はいてますよ」とネタを見せ、笑わせていた。

今作でメガホンを取った内田監督は安村について「ちゃんとやってましたよね、怖い役を。今、カンヌ（国際映画祭）にも芸人さん（千鳥・大悟）が行ってますけど、同じくらいの所まで行くんじゃないかな」と演技を絶賛。安村は「役名が付くのは初めてだったんでうれしい」と照れ笑いしていた。