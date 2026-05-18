ニデックは１８日、電気自動車（ＥＶ）向け駆動装置「イーアクスル」事業を大幅に縮小する方針を明らかにした。

２０１９年に中国自動車大手の広州汽車集団と設立した合弁会社について、合弁解消の協議を始めたことも分かった。

ニデックは、イーアクスルを成長事業と位置付け、ホンダやオムロンの事業を買収するなどして基盤の拡大を図ってきた。創業者の永守重信氏の拡大路線の象徴的な事業となっていたが、世界的なＥＶの低迷で近年は採算性が悪化していた。

ニデックは不正会計や品質不正が相次いで発覚した。不正会計による利益へのマイナス影響は１６０７億円で、そのうちイーアクスルを含む車載事業は７００億円超に上る。規模が拡大する中で、管理が行き届いていなかったことが不正会計の一因になった可能性も指摘されている。品質不正も家電や車載事業を中心に確認された。

ニデックは不正を受けて１３日に発表した経営再建計画で、不採算のイーアクスルを構造改革・転換領域に分類した。岸田光哉社長は同日の記者会見で「事業撤退を検討する領域も出てくると考えている」と述べていた。