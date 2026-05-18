子どもの面倒は俺が見る。夫の言葉に喜んだのも束の間、現実は…【書評】
【漫画】本編を読む
「俺子どもの面倒見とくからさ、明日の日曜はみさえゆっくりしたらええやん」。
夫からそんな嬉し過ぎる提案をされたみさえさん。しかし、普段あまり育児をしない夫の計画は甘々で……。『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）は、笑えて泣ける育児あるあるが詰まったコミックエッセイだ。
「明日だけは娘たちを夫に任せ、ゆっくりできる」と、ときめいたみさえさん。
しかし現実は、娘より遅く起きてくる夫（子どもの朝ごはんは、もちろんみさえさんが作っている）。のんびりと昼ご飯を食べ、子どもたちと庭でビニールプールで遊ぼうとするも、準備が意外と大変なことを知る。
みさえさん「もう昼すぎなので却下です」
夫「おかんのところ連れて行こっかな？」
みさえさん「今日法事や言うてたやんけ」
夫「ほんなら公園でも連れて行こっか！ 2時間くらい」
みさえさん「熱中症なるわ!!」※真夏の14時。
と、育児に慣れてないゆえの無計画ぶり。
白目さんに比べ夫は、子育てに関われる機会が少ないのだろう。一方的に責めることはできない。しかしそれにしたって……と思わずにはいられないありさまだ。
当初の予定通り「庭でプール遊び」に落ち着いたのだが、なんやかんや手伝うことになってしまうみさえさん。プールの後、夫と娘たちがお昼寝している間に家事をして、結局、休日は終了。
夫よ、もう少し「子育て」への熱量、上げてもらえないだろうか……（泣）と主婦の気持ちを代弁してくれるようなエピソードだ。
文＝雨野裾