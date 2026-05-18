Cath Kidstonの新作キャリーケースが登場♡旅気分高まる上品デザインに注目

英国発ライフスタイルブランド「Cath Kidston」から、旅時間をもっと心ときめくものにしてくれる新作キャリーケースが登場します。上品なピンクとホワイトの外観に加え、開けた瞬間に広がる華やかなフラワープリントが魅力♡かわいさだけでなく、機内持ち込み対応サイズや静音キャスターなど機能性も充実。旅行や出張をおしゃれに楽しみたい女性にぴったりの注目アイテムです。

上品さと可愛さを両立したデザイン

今回登場する「Cath Kidston キャリーケース」は、やわらかなピンクと清潔感のあるホワイトの2色展開。シンプルなデザインながら、Cath Kidstonらしいフェミニンな雰囲気が漂います。

ピンクカラーの裏地には「Bows & Rose Original」、ホワイトカラーには「Royal Guards」のプリントを採用。キャリーケースを開けた瞬間に広がるアートの世界観が、旅の気分をさらに盛り上げてくれます♪

また、派手すぎない上品なカラーリングなので、休日の旅行はもちろん、ビジネスシーンでも使いやすいのが魅力。

空港や駅でも目を惹くデザインでありながら、大人女性にもなじむ洗練された印象に仕上がっています。

マリークワントのサマーコレクション2026♡ロマンティックな夏映えアイテム集

快適な旅を支える機能性にも注目

Cath Kidston キャリーケース

価格：38,000円（税込）

デザイン性だけでなく、使いやすさにもこだわった仕様がポイントです。

機内持ち込み対応サイズで、容量は約35L。重量は約3,000gと軽量なポリカーボネート素材を採用しているため、移動時の負担を軽減してくれます。

さらに、360度回転する静音キャスターや、電車移動でも便利なストッパー機能付き。TSAロックも搭載されているため、海外旅行にも安心して使用できます。

内装にはポケットを2箇所備え、荷物の整理整頓もしやすい設計に。実用性とデザイン性を兼ね備えた、毎日の旅を快適にしてくれるアイテムです。

カラー：ピンク（裏地：Bows & Rose Original）／ホワイト（裏地：Royal Guards）（サイズ：H555×W370×D225mm）

重量：約3,000g

容量：約35L

発売日：2026年3月20日

同柄アイテムで旅コーデを楽しめる♡



・フォルダブルバックパック：9,900円（税込）

・フォルダブルトートバッグ：6,050円（税込）

・マルチポーチ S：1,980円（税込）

・マルチポーチ M：3,300円（税込）

・トラベルオーガナイザー S：4,400円（税込）

・トラベルオーガナイザー M：5,500円（税込）

・フリルショルダーバッグ：13,200円（税込）

・フリルショルダーバッグ・スクェア：12,100円（税込）

キャリーケースと合わせて使いたい、同柄プリントアイテムもラインアップ。軽量ナイロン素材を使用し、旅行シーンで使いやすいアイテムが揃います。

特に「Bows & Rose」シリーズは、キャリーケースとの統一感が楽しめるのも魅力。バッグやポーチを組み合わせれば、旅先でも気分の上がる“旅コーディネート”が完成します♡

まとめ

旅時間をもっと自分らしく、おしゃれに楽しみたい女性にぴったりなCath Kidstonの新作キャリーケース。かわいらしさと機能性を兼ね備えたデザインは、旅行好きはもちろん、出張や日常使いにも活躍してくれそうです。

同柄アイテムと合わせれば、統一感のあるトラベルスタイルも楽しめるのが嬉しいポイント♡この春夏の旅行シーズンに向けて、気分が高まるお気に入りの旅アイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか。