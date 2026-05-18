サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、日本サッカーの歴史が変わった瞬間を振り返った。

番組では笑福亭鶴瓶とともに広島県を訪れ、それぞれが思い思いのロケを敢行。ラモス氏が訪れたのは、広島市の広島ビッグアーチだった。

地元開催の92年アジア杯で、日本は決勝でサウジアラビアを1―0で破って初優勝。アジアの頂点に立ったのが、ビッグアーチのピッチだった。

まだJリーグは創設されておらず、サッカー人気が爆発する前のこと。ラモス氏は、勝ち進むにつれて盛り上がっていく様子を覚えていた。「最初、お客さんも少なかったし、最初の試合の後もコンビニに行っている。雑誌を買いに行ってるし、甘い物も買いに行った」。ところが「勝ち続けてから、どんどんサポーターも増えていったし、ホテルもどこに泊まっているのかバレて、外のコンビニも行けなかったね」と振り返っていた。

約30年ぶりに訪れたというピッチを前に、「サポーターの声が聞こえています、今でも」としみじみ。決勝では約5万人が客席を埋めた。「ここで並んだ時の気持ちが今でも…鳥肌立ちますよね。ここでサポーターが“うわ〜！”って。昨日のように思い出します」。その情景を思い浮かべた。

翌93年にJリーグが開幕。一方で、代表はW杯初出場をかけたプレーオフでイラクと引き分け、手に入れかけた初の大舞台への切符を逃した。ロスタイムで追いつかれた悲劇的な一戦は、ドーハの悲劇と語り継がれ、激動の1年となった。