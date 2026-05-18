【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に入る2文字を埋めてみよう！ ヒントは次世代エネルギー
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、家族の会話で使われる教訓めいた言い回し、環境問題の解決策として注目される技術、そして心理的な変化を捉える特殊な装置という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
よ□□よそ
すい□□つでん
う□□っけんき
ヒント：自分たちと周囲を区別する際によく口にされるフレーズ。心理的な緊張による生体反応を測定し、隠し事を見つけ出す機器を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そは」を入れると、次のようになります。
よそはよそ
すいそはつでん（水素発電）
うそはっけんき（嘘発見器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、他人に惑わされないための家庭の教え、未来のインフラを支える先端技術、そして人の心理を数値化する特殊な道具を組み合わせました。共通する「そは」という響きが、日常の何気ない会話の風景から、地球規模の環境対策、さらに真実を追い求める緊迫した場面までを、鮮やかなグラデーションで結びつけています。言葉が持つ意外な広がりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家族の会話で使われる教訓めいた言い回し、環境問題の解決策として注目される技術、そして心理的な変化を捉える特殊な装置という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
すい□□つでん
う□□っけんき
ヒント：自分たちと周囲を区別する際によく口にされるフレーズ。心理的な緊張による生体反応を測定し、隠し事を見つけ出す機器を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そは正解は「そは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そは」を入れると、次のようになります。
よそはよそ
すいそはつでん（水素発電）
うそはっけんき（嘘発見器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、他人に惑わされないための家庭の教え、未来のインフラを支える先端技術、そして人の心理を数値化する特殊な道具を組み合わせました。共通する「そは」という響きが、日常の何気ない会話の風景から、地球規模の環境対策、さらに真実を追い求める緊迫した場面までを、鮮やかなグラデーションで結びつけています。言葉が持つ意外な広がりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)