「目黒蓮と同期」と知って驚いたSTARTO社タレントランキング！ 2位「原嘉孝」を大差で抑えた1位は？
「Snow Man」としての活動に加え、俳優やモデルとしても注目を集める目黒蓮さん。接点のイメージが薄い組み合わせほど、同期と知って意外に感じる人も多いようです。
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目黒蓮（Snow Man）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「timelesz」の原嘉孝さんです。ジュニア時代に「宇宙Six」として共に活動しており、「はらめぐ」の愛称で親しまれています。
また、目黒さんが主演を務めるドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系／2023年）でも共演。SNSで2人のオフショットが公開されるたび、話題を呼びました。原さんは7月8日開催の「バレーボールネーションズリーグ2026」の応援サポーターに就任。過去にバレー部キャプテンを務めた経験を生かし、リーグを盛り上げます。
回答者からは「年齢が離れている感じがしたから」(40代男性／千葉県)、「あまり同期ということを発信している場面がないから」(20代女性／神奈川県)、「原君は全員の後輩って感じ」(30代女性／宮城県)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「timelesz」の佐藤勝利さんです。2010年に入所し、わずか1年で「Sexy Zone」としてデビュー。目黒さんは、音楽番組で佐藤さんのバックダンサーを務めたこともあります。
佐藤さんは近年、俳優としても活躍中。4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）や、6月1日公開の縦型ショートドラマ『すべての美しいモンスター』（エスドラ）で主演を務めています。
回答コメントでは「勝利は早くから大スターだったので、先輩に思える」(60代女性／静岡県)、「佐藤君の方が、年は若く、入所は早いと思っていました」(50代女性／埼玉県)、「目黒蓮は大人っぽいし、佐藤勝利は幼く見えるから」(40代女性／東京都)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目黒蓮（Snow Man）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：原嘉孝（timelesz）／60票
2位にランクインしたのは、「timelesz」の原嘉孝さんです。ジュニア時代に「宇宙Six」として共に活動しており、「はらめぐ」の愛称で親しまれています。
また、目黒さんが主演を務めるドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系／2023年）でも共演。SNSで2人のオフショットが公開されるたび、話題を呼びました。原さんは7月8日開催の「バレーボールネーションズリーグ2026」の応援サポーターに就任。過去にバレー部キャプテンを務めた経験を生かし、リーグを盛り上げます。
回答者からは「年齢が離れている感じがしたから」(40代男性／千葉県)、「あまり同期ということを発信している場面がないから」(20代女性／神奈川県)、「原君は全員の後輩って感じ」(30代女性／宮城県)といったコメントが寄せられています。
1位：佐藤勝利（timelesz）／177票
1位にランクインしたのは、「timelesz」の佐藤勝利さんです。2010年に入所し、わずか1年で「Sexy Zone」としてデビュー。目黒さんは、音楽番組で佐藤さんのバックダンサーを務めたこともあります。
佐藤さんは近年、俳優としても活躍中。4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）や、6月1日公開の縦型ショートドラマ『すべての美しいモンスター』（エスドラ）で主演を務めています。
回答コメントでは「勝利は早くから大スターだったので、先輩に思える」(60代女性／静岡県)、「佐藤君の方が、年は若く、入所は早いと思っていました」(50代女性／埼玉県)、「目黒蓮は大人っぽいし、佐藤勝利は幼く見えるから」(40代女性／東京都)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)