明治安田J2J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は16日ホームで、奈良クラブと対戦。またしても1点差で競り勝ち、ホーム6連勝となりました。



特別大会のリーグ戦も残り2試合。試合は立ち上がりから新潟が怒涛の攻撃を見せました。



前半13分…若月が裏に抜け出し、ドリブルで仕掛け、落として、最後は白井！



35分には佐藤が頭でパス。再び裏に抜け出した若月！





積極的に仕掛ける若月…ゴールキーパーとの1対1でしたが決め切れません。前半は、奈良にシュートを1本も打たせなかった新潟。一方で、新潟は、シュートを9本放ちますがネットを揺らせず0対0で折り返します。すると後半開始早々、新潟の猛攻が実ります。ゴールまでおよそ25mのフリーキックのチャンス。キッカーはシマブク！右足で放ったシュートがゴールに吸い込まれ先制点！シマブクのホーム3試合連続ゴールは、曲がりながら落ちる芸術的な直接フリーキックでした。しかし喜びもつかの間…その3分後。パスを奪われ、ボールは、ここまで9ゴールを挙げている相手のエースへ。このシュートを決められ、1対1の振り出しに戻ります。それでも勝利への執念を見せる新潟は後半18分、カウンターのチャンスに、6人もの選手が猛ダッシュ。佐藤のクロスは若月へ！前半から懸命に走り幾度となくチャンスを作っている若月。決め切れず、悔しそうな表情を浮かべます。すると試合終了間際。若月にもう一度チャンスが…シマブクのスルーパスから島村のクロスに若月飛び込んだ！足をつりながらも、最後の力を振り絞りゴールに繋げました。【若月大和選手】「終盤途中くらいから足をつっていて、それでも何とか一点取りたいという気持ちで走り続けて、入った後もうちょっと限界が来ていたという感じですね」この1点が決勝点となり新潟はホーム6連勝。試合後、ビッグスワンには、選手・サポーターの喜びの声が響きました。【アルビレックス新潟 船越 優蔵監督】「シーズン終盤に差し掛かってようやく自分たちのやりたいサッカーが具現化してきているなと感じます」現在の順位表です。リーグ戦は残り1試合。新潟は勝ち点を32に伸ばし、今シーズン最高の2位に順位を上げました。最終戦もホームです。5月23日土曜日に、愛媛をビッグスワンに迎えます。