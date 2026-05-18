【クロスワードパズルクイズ】1分で脳をリフレッシュ！ □に入るひらがなは？ 歴史ある地名がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！
・き □ こ（縦の言葉）
・か □ ざ □（横の言葉）
・い □ し（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、美しい名園や伝統的な街並みで知られる「地名」です。
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▼解説
それぞれの言葉に「な」と「わ」を入れると、次のようになります。
・きなこ（黄粉）
・かなざわ（金沢）
・いわし（鰯）
今回のカギは、横の「かなざわ」という地名でした。これに気づければ、和菓子に欠かせない「きなこ」や、食卓によく並ぶ魚の「いわし」もスムーズに導き出せたはずです。パズルのピースがピタッとはまる爽快感で、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・き □ こ（縦の言葉）
・か □ ざ □（横の言葉）
・い □ し（縦の言葉）
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正解：「な」「わ」正解は「な」「わ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「な」と「わ」を入れると、次のようになります。
・きなこ（黄粉）
・かなざわ（金沢）
・いわし（鰯）
今回のカギは、横の「かなざわ」という地名でした。これに気づければ、和菓子に欠かせない「きなこ」や、食卓によく並ぶ魚の「いわし」もスムーズに導き出せたはずです。パズルのピースがピタッとはまる爽快感で、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)