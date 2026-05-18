【並び替えクイズ】解けると快感！「あ ず き か ん」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は、5つのひらがなです。パッと見ると、甘くて美味しそうな「食べ物」のように見えませんか？ でも、文字を入れ替えると全く別の単語が現れます。1分以内に正解にたどり着けるか、ぜひ挑戦してみてください！
あ ず き か ん
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
「あずきかん（小豆缶）」に見える並びですが、正解は童話の「あかずきん」でした！ 「あか（赤）」という言葉を真っ先に作れるかどうかが、早く解くための鍵となります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は、5つのひらがなです。パッと見ると、甘くて美味しそうな「食べ物」のように見えませんか？ でも、文字を入れ替えると全く別の単語が現れます。1分以内に正解にたどり着けるか、ぜひ挑戦してみてください！
問題：「あ ず き か ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
あ ず き か ん
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：あかずきん正解は「あかずきん」でした。
▼解説
「あずきかん（小豆缶）」に見える並びですが、正解は童話の「あかずきん」でした！ 「あか（赤）」という言葉を真っ先に作れるかどうかが、早く解くための鍵となります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)