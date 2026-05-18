「niko and ...」×名作映画のコラボTシャツが登場！ 『ゴーストバスターズ』など全16種類を展開
コロンビア・ピクチャーズの名作映画7タイトルとスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」がコラボしたアイテムが、5月21日（木）から、全国のメンズ取り扱い店舗と公式WEBストア「and ST（アンドエスティ）」などで発売される。
【写真】『イージー・ライダー』など不朽の名作も！ ラインナップ一覧
■ヴィンテージの空気感
今回登場するのは、創立100周年を迎えた名門映画スタジオ、コロンビア・ピクチャーズの、誰もが知る不朽の名作から、映画ファンに愛されるカルト的作品まで7タイトルを厳選した、全16種類のTシャツコレクション。
ラインナップには、『ゴーストバスターズ』、『スタンド・バイ・ミー』、『イージー・ライダー』、『ジュマンジ』、『ベスト・キッド』、『ボーイズ’ン・ザ・フッド』、『スーパーバッド 童貞ウォーズ』がそろう。
いずれも、コロンビア・ピクチャーズの象徴であるトーチを持つ女性のロゴデザインを加え、“何枚あっても毎年新しいTシャツが欲しくなる”という季節の高揚感に寄り添うアイテムだ。
また、硫化染め加工を施し、90年代のUSA古着のようなこなれた風合いに仕上げたほか、作品の世界観を表現するため、刺しゅう、厚盛り、フロッキー、ジェル、発泡プリントなどを各デザインに合わせて採用。作品を知る人には懐かしく、初めて触れる人には新たな名作との出会いとなるようなコレクションとなっている。
【写真】『イージー・ライダー』など不朽の名作も！ ラインナップ一覧
■ヴィンテージの空気感
今回登場するのは、創立100周年を迎えた名門映画スタジオ、コロンビア・ピクチャーズの、誰もが知る不朽の名作から、映画ファンに愛されるカルト的作品まで7タイトルを厳選した、全16種類のTシャツコレクション。
いずれも、コロンビア・ピクチャーズの象徴であるトーチを持つ女性のロゴデザインを加え、“何枚あっても毎年新しいTシャツが欲しくなる”という季節の高揚感に寄り添うアイテムだ。
また、硫化染め加工を施し、90年代のUSA古着のようなこなれた風合いに仕上げたほか、作品の世界観を表現するため、刺しゅう、厚盛り、フロッキー、ジェル、発泡プリントなどを各デザインに合わせて採用。作品を知る人には懐かしく、初めて触れる人には新たな名作との出会いとなるようなコレクションとなっている。