快進撃を続け、Bリーグの頂点に王手をかけた「長崎ヴェルカ」。

りそなグループBリーグチャンピオンシップ準決勝で、強敵「千葉ジェッツ」に連勝し、決勝進出を決めました。

相手はこれまで開催されたチャンピオンシップ9大会、すべてに出場してきた千葉ジェッツ。

日本代表の富樫 勇樹選手や、元NBAの渡邊 雄太選手などを擁する名門です。

15日(金)の「GAME1」、序盤は千葉がリードする展開が続き、8点ビハインドで第3クオーターを迎えます。

ここからジョンソンの速攻や、ミッチェルのダンクなどで12連続得点を挙げ、逆転したヴェルカ。

82-74で接戦を制し、決勝進出へ王手をかけました。

そして16日(土)の「GAME2」は、序盤からヴェルカが猛攻を仕掛けます。

馬場のパスに抜け出したイ・ヒョンジュンが、スリーポイントを決めるなど、開始2分ほどで1人で11得点を挙げ、流れをつかむと、その後も攻撃の手を緩めずに、10点リードで折り返します。

第3クオーターには、熊谷からミッチェルが豪快なアリウープを決め、会場を沸かせます。

最終第4クオーターには、速攻から馬場がレイアップを決めて、雄たけびも。

最後まで、リーグ戦首位の力を見せつけ “100点ゲーム” で快勝。

初めての決勝進出を決めました。

（馬場 雄大選手）

「達成したいことはまだ達成できていないが、この瞬間のためにプレシーズンから一生懸命準備してきた。

モーディHCのおかげで “すさまじい練習” にも耐えてきたし、最高の瞬間を迎えられて良かったし、また1週間準備していきたい」

（ブラントリー選手）

「皆さん準備OKですか？せーの、“コノママイキマショウ”」

（モーディ・マオールHC）

「自分がヴェルカに来た時、伊藤社長兼GMに『5年で日本一を狙える位置にいるチームにしよう』と言われて、自分の仕事は2シーズンでそこにたどり着くことだった。

ここから楽しみに、達成してきたものを誇りに思っている」

県内のファン、ブースターも…。

（長与町から）

「もう最高。B3の初戦から見ているが、まさかこんな日が来るとは思わなかった」

（長崎市から）

「長崎全体で盛り上がっていてすごくいいと思う。横浜でも2連勝して、初優勝してほしい」

（雲仙市から）

「2か月前に飛行機(の予約)をとって横浜へ。選手と、(横浜に)行けない人の気持ちも込めて応援したい」