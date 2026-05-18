＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】溜まり席に“凛”とした着物姿の女性著名人

日本各地で真夏日を記録した五月場所九日目。緊迫した熱戦が続く国技館の客席で、大相撲中継に映り込んだ“凛”とした着物姿の女性著名人にファンが注目。「着物姿がおキレイ」「凛としている」などの声が寄せられる一幕があった。

ファンの視線を集めたのは、東の溜まり席、花道寄りの最前列。そこには、白と紺の文様が印象的な、夏らしく涼しげな着物を美しく着こなした女性著名人の姿があった。

この女性の正体は、講談界のニューヒロインとして人気を誇る講談師の神田蘭さん。その隣には落語家の三遊亭遊雀師匠の姿もあり、伝統芸能界の重鎮たちが揃って土俵を見つめる粋な構図となっていた。

神田さんが見守る目の前で繰り広げられたのは、前頭十枚目・朝乃山（高砂）と前頭七枚目・千代翔馬（九重）の一番。取組は立ち合いから朝乃山が圧倒した。鋭く低い姿勢から、強烈な突き押しを繰り出す。千代翔馬はまともに受けることができずに上体を起こされると、まっすぐ土俵下へと激しく転落した。

まさに神田さんの目の前に迫る壮絶な幕切れとなり、神田さんは土俵下に転落した千代翔馬を覗き込むようにして一瞬、心配そうな表情を浮かべた。しかし、千代翔馬が無事に立ち上がると安堵の笑顔を浮かべ、両力士の熱戦を称える温かい拍手を送っていた。

この熱戦と二人の様子を見た一部ファンからは「神田蘭さん着物姿がおキレイ」「大相撲中継に映りこむのは、三遊亭遊雀師匠と神田蘭師匠」「遊雀師匠と蘭先生が大相撲観戦にいらしていますね」といった声が相次いで寄せられ、土俵上の相撲とともにファンを魅了していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）