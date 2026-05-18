ラグビー・ＮＴＴリーグワンでレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の埼玉は１８日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。９日に最終節を終え、休暇をはさんで３１日のプレーオフ（ＰＯ）準決勝に向けてチームは再始動。ＳＯ山沢拓也が取材に応じ「プレーオフは総力戦。チームが大事にしているところを全員が理解して、チームのためにやれるかが大事」と、表情を引き締めた。

午後２時から始まったこの日の練習。山沢は、同４時５０分に「すいません、遅くなりました」とグランドから引き揚げてきた。約２時間の全体練習後は、キックオフの練習からプレースキックまで、入念に個人で感触を確かめた。今季、１８節を通して蹴ったＰＧは１６、全てを成功。新たに就いたベリック・バーンス・バックスコーチからは短期集中型のキック練習を勧められているが、負けたら終わりのＰＯ。力も入る。山沢は「最近は、またちょっと、いろいろ確認をしたくて増えちゃっています」と汗を拭った。

リーグワン最終節、ＢＬ東京戦ではトップリーグを通じて１００キャップを獲得。４５―０の白星では、プレーヤー・オブ・ザ・マッチも獲得した。メモリアルな一戦後は、休暇期間だったが「お祝い…特に、していないです」と山沢。リフレッシュの遠出も考えたが、３人の愛息子と過ごす時間を享受した。次男は、試合のプレーバックを見れば「パパ、ここでトライするよね」と言うほど、見るもするもラグビー好きという。山沢は「いつもより、ゆっくり過ごせるぐらいですね」と、つかの間の休息にほほ笑んだ。

４季ぶりの王座奪還に挑むチーム、司令塔としてアタックのタクトを振る。埼玉は、準々決勝（２４日、秩父宮）東京ベイ―ＢＬ東京の勝者を迎え撃つ。山沢は「チームとしてのつながりを感じられる１週間にしたい。自分の中では、キックの感覚などを整える１週間にできたら」と、余念のない調整を見据えた。