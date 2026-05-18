ＪＲＡはオークスのプレレーティングを５月１８日に発表した。

数値を持つ馬で、今年のレーティング最高値は桜花賞馬のスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で１１６Ｍ（１６００から１８９９メートル）。２位で１０９Ｍのドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）に７差をつけ、断然トップとなっている。

３位の１０８Ｉ（１９００〜２１００メートル）が、フローラＳ優勝馬ラフターラインズ。桜花賞５着のアランカールが１０７Ｍで４位。フラワーＣ１着で１０６Ｍのスマートプリエールが５位となっている。

以下、１０５ＩがフローラＳ２着のエンネ、忘れな草賞制覇のジュウリョクピエロ、１０５ＭがフラワーＣ２着のロンギングセリーヌ、エルフィンＳ制覇のスウィートハピネス。１０４ＭがフラワーＣ４着のアメティスタ、１０４ＩがフローラＳ３着のリアライズルミナスとなっている。

今年のレーティング数値を持つ１１頭は、どれもＭ（Ｍｉｌｅ）とＩ（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ）の区分となっている。今回のオークスはＬ（Ｌｏｎｇ＝２１０１〜２７００メートル）の区分で、どの馬も未経験の距離。断然のレーティングを持つ桜花賞馬の独壇場か、それとも新たなヒロインの誕生か、注目が集まる。