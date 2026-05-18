ミセス、アレンジした「GOOD DAY」披露 綾瀬はるか・浜辺美波・鈴木亮平が約500人のコーラス隊＆楽器隊とダイナミックに歌唱
【モデルプレス＝2026/05/18】綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が出演する「キリングッドエール」の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30秒）、「キリングッドエール 大合唱篇」（90秒）が5月18日より全国で順次放映される。
【写真】ミセスら、 総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とダイナミックに歌唱
静寂の中響き渡る大森元貴のハミングからCMがスタート。それにレスポンスするように200人を超えるコーラス隊の声が徐々に重なりあい、広がっていく。4人のブランドリーダーと、総勢約500人のコーラス隊・楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯しながら、「キリングッドエール」に込められた「日本を明るくしたい」という強い思いをダイナミックに表現。最後は綾瀬が「すごいことになってきました！」とうれしそうに話す。
CM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像を、5月18日よりYouTubeにて公開。映像では、ビールの力で日本を明るくしたいという「キリングッドエール」のコンセプトのもと、4人のブランドリーダーが乾杯し、高揚感あふれる現場で盛り上がる姿を収録。撮影当日は、ブランドリーダーを中心にチーム一丸となって撮影を楽しむ活気ある現場となった。4人のブランドリーダーが総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とともに歌唱するシーンや、撮影を重ねるごとに「チームの絆が深まっていった」と語る4人の仲睦まじい様子が映し出されている。以前よりスケールアップしたコーラス隊とともに歌い、乾杯するカットからは、現場の高揚感がそのまま伝わってくる内容となっている。
「CM撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください」と問われると「今日は以前に増して、一緒に歌う皆さんが多かったのでさらに前回よりも盛り上がりました」と綾瀬。続けて、鈴木も「前回の撮影もすごい人数で楽しかったですが、今回現場に来たら2倍以上に増えていて驚きでしたね」と撮影の様子を振り返った。浜辺は「このチームで撮影を重ねてきて、少しずつ仲が深まっていっているような気がして、盛り上がっているシーンの撮影もコミュニケーションがたくさん取れている感じがしてとても楽しかったですし、ますます盛り上がって撮影できました」とブランドリーダーの4人は仲の深まりを実感した。
また、今回のCM撮影用にアレンジバージョンの「GOOD DAY」を披露した大森は「回を増すごとにリラックスして、お互いに目も合って、ちゃんとリアルな乾杯ができました。コーラス隊や楽器隊の方も約500人いて、すごい数ですよね。皆さんの頑張ろうって熱気もあって、温かい現場だったなと思います」と振り返った。「『キリングッドエール』のために書き下ろした『GOOD DAY』、改めて200人超えのコーラス隊と歌唱してみていかがですか？」と聞かれると「お話をいただいた時から、みんなが口ずさめてハッピーになれる、日本中の幸福度が増すような楽曲のオファーだった」と作成時を振り返る大森。「こういう日に皆さんが歌っているのを見ると、制作当時にイメージしていた光景が見られて感慨深かったです」と自身の思いを語った。
「最近“自分のエール”が届いたなと思ったことはありますか？」と聞かれると、綾瀬が「これまでみんなでエールを届けてきたじゃないですか。それがしっかり実を結んでいるなという風に感じております」と笑顔で語り、3人も大きく頷いた。浜辺は「スーパーで大きなPOPを見かけた時はうれしかったですね。エールが届いているなと思ったのと同時に、私もエールをもらっているなと感じました」と、自身も影響を与えられていることを話した。大森も「改めて今日の撮影でみんなが輪になって歌っている光景は、『GOOD DAY』や『キリングッドエール』で実現しようとしていることが一個叶ったというか。これからもっともっと輪が広がっていけばいいなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
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【写真】ミセスら、 総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とダイナミックに歌唱
◆綾瀬はるか・ミセス・浜辺美波・鈴木亮平「GOOD DAY」ダイナミックに歌唱
静寂の中響き渡る大森元貴のハミングからCMがスタート。それにレスポンスするように200人を超えるコーラス隊の声が徐々に重なりあい、広がっていく。4人のブランドリーダーと、総勢約500人のコーラス隊・楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯しながら、「キリングッドエール」に込められた「日本を明るくしたい」という強い思いをダイナミックに表現。最後は綾瀬が「すごいことになってきました！」とうれしそうに話す。
◆メイキング映像も公開
CM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像を、5月18日よりYouTubeにて公開。映像では、ビールの力で日本を明るくしたいという「キリングッドエール」のコンセプトのもと、4人のブランドリーダーが乾杯し、高揚感あふれる現場で盛り上がる姿を収録。撮影当日は、ブランドリーダーを中心にチーム一丸となって撮影を楽しむ活気ある現場となった。4人のブランドリーダーが総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とともに歌唱するシーンや、撮影を重ねるごとに「チームの絆が深まっていった」と語る4人の仲睦まじい様子が映し出されている。以前よりスケールアップしたコーラス隊とともに歌い、乾杯するカットからは、現場の高揚感がそのまま伝わってくる内容となっている。
◆綾瀬はるか・大森元貴・浜辺美波・鈴木亮平、仲の深まりを実感
「CM撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください」と問われると「今日は以前に増して、一緒に歌う皆さんが多かったのでさらに前回よりも盛り上がりました」と綾瀬。続けて、鈴木も「前回の撮影もすごい人数で楽しかったですが、今回現場に来たら2倍以上に増えていて驚きでしたね」と撮影の様子を振り返った。浜辺は「このチームで撮影を重ねてきて、少しずつ仲が深まっていっているような気がして、盛り上がっているシーンの撮影もコミュニケーションがたくさん取れている感じがしてとても楽しかったですし、ますます盛り上がって撮影できました」とブランドリーダーの4人は仲の深まりを実感した。
また、今回のCM撮影用にアレンジバージョンの「GOOD DAY」を披露した大森は「回を増すごとにリラックスして、お互いに目も合って、ちゃんとリアルな乾杯ができました。コーラス隊や楽器隊の方も約500人いて、すごい数ですよね。皆さんの頑張ろうって熱気もあって、温かい現場だったなと思います」と振り返った。「『キリングッドエール』のために書き下ろした『GOOD DAY』、改めて200人超えのコーラス隊と歌唱してみていかがですか？」と聞かれると「お話をいただいた時から、みんなが口ずさめてハッピーになれる、日本中の幸福度が増すような楽曲のオファーだった」と作成時を振り返る大森。「こういう日に皆さんが歌っているのを見ると、制作当時にイメージしていた光景が見られて感慨深かったです」と自身の思いを語った。
「最近“自分のエール”が届いたなと思ったことはありますか？」と聞かれると、綾瀬が「これまでみんなでエールを届けてきたじゃないですか。それがしっかり実を結んでいるなという風に感じております」と笑顔で語り、3人も大きく頷いた。浜辺は「スーパーで大きなPOPを見かけた時はうれしかったですね。エールが届いているなと思ったのと同時に、私もエールをもらっているなと感じました」と、自身も影響を与えられていることを話した。大森も「改めて今日の撮影でみんなが輪になって歌っている光景は、『GOOD DAY』や『キリングッドエール』で実現しようとしていることが一個叶ったというか。これからもっともっと輪が広がっていけばいいなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
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