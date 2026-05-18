ミセス、アレンジした「GOOD DAY」披露 綾瀬はるか・浜辺美波・鈴木亮平が約500人のコーラス隊＆楽器隊とダイナミックに歌唱

ミセス、アレンジした「GOOD DAY」披露 綾瀬はるか・浜辺美波・鈴木亮平が約500人のコーラス隊＆楽器隊とダイナミックに歌唱