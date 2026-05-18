米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が2026年5月16日にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンの3歳の誕生日を報告した。

ドジャース公式インスタグラムも祝福

大谷選手が2023年9月頃から飼い始めているデコピン。始球式に登場したり、ドジャースの優勝パレードに参加したりと、人気を博している。

大谷選手は16日にインスタグラムで「3歳」とコメントし、「3」の数字が貼りつけられた王冠風の帽子を被ったデコピンのショットを公開した。

公開された写真では、壁にも「HAPPYBIRTHDAY」と装飾されていたほか、「3」の形のバルーンも映っていた。また、イチゴとクリームがのせられているバースデーケーキをモグモグと食べる動画や、高いハードルを華麗にジャンプして超えている写真も公開されていた。

このポストには、ドジャース公式インスタグラムも「Happy birthday，Decoy!」と祝福コメントを寄せていた。

ファンからも、「3歳！かわいい！！お誕生日おめでとう」「本当にお利口なワンコですが、それを教えるのもまたすごい」「愛されてる！」「可愛すぎる」「いつ見ても可愛いね」という声が集まっている。