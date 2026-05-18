ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ!」の伝説的企画について語る場面があった。

同番組の話題になると、鈴木氏は「よゐこ」の濱口優と仲が良かったといい、あるドッキリを考えたと語る。「バカって言われていた濱口さんに“半年間勉強して大学に受かったら、メンバーがめっちゃ驚くんじゃないですか?”って」と提案したという。

濱口は家庭教師を付け、半年間をかけて猛勉強。しかし「そんな大学、本当はないんですよ」といい「受験のときも大学全部を貸し切って、何百人も試験を受ける生徒たちを入れて。受かったあとに、入学式で“この大学はありません”って」と、今では絶対に大炎上するであろう企画を実行した。

「桐堂（きりどう）大学って名前なんですけど、校歌を歌ってるときに“きりどう、きりどう、どうきり、どっきり”って分かるっていう」といい「放送は1時間ぐらいで。（費用は）絶対に億はかかってたと思う」と語っていた。