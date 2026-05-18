Ayaseが、EP『dialogue』を5月27日にリリースする。

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同EPは、Ayaseのシンガーソングライターとして初めての作品。全5曲入りの同EPは、全曲の作詞、作曲、編曲、歌唱をAyase自身が手がけたオールプロデュース作品だ。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わる様々な人や物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作となっている。

全曲ノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身の自身を体現したEP作品となる。

同EPには、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」、鮮烈なメロディに乗せ、対話の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲が収録される。

さらに、EPリリースに先駆けて先行シングル「うるさ」を5月20日に配信リリースする。同楽曲は展開豊かなダンサブルなエレクトロチューンで、Ayaseとして新境地を切り拓くサウンドが印象的な楽曲だ。

本作はボカロP、シンガーソングライター、そしてYOASOBIのコンポーザーとしてのキャリアを通じて辿り着いた、ソロアーティストとしての“原点であり出発点”とも言える作品に仕上がっているという。なお、発表にあわせてジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開された。

＜Ayase コメント＞

この度、Ayaseソロの名義で初のEPをリリースすることになりました。YOASOBIのコンポーザーとして約７年走り続ける中でどうしても消し去ることができなかった歌いたいという気持ちをいつもすぐそばでサポートしてくれているスタッフや大切な人たちからの言葉に勇気づけられ一つの作品群にして表明することができました。私は、YOASOBIを結成してから今日まで音楽と、人と、社会と、相方と、そして自分自身と、自分なりにではありますが、真剣に向き合い続けてきたと思っています。そうやって生きてきた自分の今の想いや葛藤、そして願いをこの５曲の中にしっかりと綴じ込めることができたと感じています。YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます。まずは一度、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）