激アツコラボキターーーッ！！【ローソン】カスタードを堪能して♡「新作スイーツ」

【ローソン】では、カスタードクリーム好きにはたまらない「コラボスイーツ」を販売中。がぶっと頬張ればとろっととろけるクリームに思わず笑顔がこぼれそう。今回はそんな「新作スイーツ」を厳選してご紹介します。気になる人は早めにチェックして。

クリームとホイップの2種類をIN！

4/28より販売がスタートした「カスタードバナナクレープ」\329（税込）。くりーむパンで有名な【八天堂】が監修したスイーツです。白いクレープ生地の中には、北海道産生クリーム入りのカスタードホイップと、生乳を使用したカスタードクリーム、さらにバナナが入っています。@sujiemonさんいわく「濃厚カスタードとバナナの甘味が最高」とのこと。

和と洋のおいしい組み合わせ

カスタードのとろっと感がたまらないこちらは、@sujiemonさんが「完全に飲めちゃう」と紹介する「カスタード大福」\225（税込）です。大福生地の中には、カスタードムースとカスタードソースがたっぷり。@sujiemonさんも「とろとろ溢れ出すクリームが最高級」と絶賛しています。

ふわふわ生地 & とろとろカスタード

4/21より販売がスタートしたこちらは「ふわふわカスタードサンド」\248（税込）です。公式サイトによると「卵白を使用したふわふわ仕立て」の生地が特徴。カスタードクリームとホイップクリームがサンドされています。@sujiemonさんは「八天堂らしい妥協のない味わい」と絶賛。「ボリューム感もある」とのことで、スイーツ欲を満たしてくれそうです。

プリンのようなぜいたくタルト

@sujiemonさんが「とろけるカスタードの濃厚な甘さが最高」と紹介する「とろ～りカスタードタルト」\254（税込）。厚めのタルト生地の上にカラメルナパージュとカスタードホイップを絞り、その中にカスタードを注入したこだわり仕立て。カスタードとカラメルをあわせることで「まさにプリン」のような味わいになるそう。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A